Kahramanmaraş'ta Park Halindeki Opel Alev Aldı

Elbistan Devlet Hastanesi önünde park halindeki Opel marka otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü; araçta maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 12:11
Kahramanmaraş'ta park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın ve müdahale

Edinilen bilgiye göre, Elbistan Devlet Hastanesi acil servisi önünde park halindeki Opel marka otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri alevlere anında müdahale ederek yangının büyümesini engelledi ve yangın söndürüldü.

Hasar

Yangın sonrası otomobilde maddi hasar oluştu.

