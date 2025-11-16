Kahramanmaraş'ta Park Halindeki Opel Alev Aldı

Kahramanmaraş'ta park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın ve müdahale

Edinilen bilgiye göre, Elbistan Devlet Hastanesi acil servisi önünde park halindeki Opel marka otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri alevlere anında müdahale ederek yangının büyümesini engelledi ve yangın söndürüldü.

Hasar

Yangın sonrası otomobilde maddi hasar oluştu.

