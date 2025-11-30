Kahramanmaraş'ta polisten kaçan motosiklet kamyonete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta polisten kaçan motosiklet park halindeki kamyonete çarptı; sürücü Abdulkadir Toslak öldü, yolcu B.Ç. yaralandı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 00:24
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 00:26
Kahramanmaraş'ta polisten kaçan motosiklet kamyonete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta polisten kaçan motosiklet kamyonete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Onikişubat'ta yaşanan kovalamaca ölümle sonuçlandı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen kazada, polisin dur ihtarına uymayan bir motosikletin park halindeki kamyonete çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Kaza, Onikişubat İlçesi Üngüt Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde gerçekleşti. İki kişinin bulunduğu motosiklet, polisin dur ihtarına uymadı; polis ekipleriyle yaşanan kovalamaca sırasında motosiklet, park halindeki bir kamyonete çarptı.

Motosiklet üzerinde bulunan iki kişi yaralandı. Ağır yaralı sürücü Abdulkadir Toslak, ambulansla HG Hospital'a; diğer yaralı B.Ç. ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Toslak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazadaki diğer yaralının tedavisi sürüyor.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

KAHRAMANMARAŞ'TA POLİSTEN KAÇAN MOTOSİKLET, PARK HALİNDEKİ KAMYONETE ÇARPTI, MOTOSİKLETİN...

KAHRAMANMARAŞ'TA POLİSTEN KAÇAN MOTOSİKLET, PARK HALİNDEKİ KAMYONETE ÇARPTI, MOTOSİKLETİN ÜZERİNDEKİ 1 KİŞİ ÖLDÜ DİGERİ İSE YARALANDI.

KAHRAMANMARAŞ'TA POLİSTEN KAÇAN MOTOSİKLET, PARK HALİNDEKİ KAMYONETE ÇARPTI, MOTOSİKLETİN...

İLGİLİ HABERLER

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa Mudanya'da Alzheimer Hastası Mustafa Abi İçin Gece Boyu Arama
2
Kahramanmaraş'ta polisten kaçan motosiklet kamyonete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
3
Osmaniye'de Molotoflu Saldırı: Kamyoneti Kundaklayan 2 Şüpheli Tutuklandı
4
Kiev'e Saldırı: Can Kaybı 3, Yaklaşık 600 Bin Hanede Elektrik Kesintisi
5
Çorum'da ilaçlama sonrası 7 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
6
Aksaray'da Palalı Saldırı: Taşpazar Mahallesi'nde 1 Ağır Yaralı
7
Aksaray'da Kıskançlık Krizi: Genç Kadın Erkek Arkadaşının Sevgilisini Bıçakladı

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı