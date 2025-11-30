Kahramanmaraş'ta polisten kaçan motosiklet kamyonete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Onikişubat'ta yaşanan kovalamaca ölümle sonuçlandı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen kazada, polisin dur ihtarına uymayan bir motosikletin park halindeki kamyonete çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Kaza, Onikişubat İlçesi Üngüt Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde gerçekleşti. İki kişinin bulunduğu motosiklet, polisin dur ihtarına uymadı; polis ekipleriyle yaşanan kovalamaca sırasında motosiklet, park halindeki bir kamyonete çarptı.

Motosiklet üzerinde bulunan iki kişi yaralandı. Ağır yaralı sürücü Abdulkadir Toslak, ambulansla HG Hospital'a; diğer yaralı B.Ç. ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Toslak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazadaki diğer yaralının tedavisi sürüyor.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

