Kahramanmaraş’ta Trafik Kazası Dereköy'de: Sürücü Ahmet Paçacı (41) Yaşamını Yitirdi

Olayın Detayları

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Dereköy Mahallesi mevkiinde gerçekleşti.

Ahmet Paçacı (41) idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki sürücüyü çıkarıp sağlık görevlilerine teslim etti.

Yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

