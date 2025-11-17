Kahramanmaraş’ta Trafik Kazası Dereköy'de: Sürücü Ahmet Paçacı (41) Yaşamını Yitirdi

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Dereköy'de otomobilin takla atması sonucu sürücü Ahmet Paçacı (41) ağır yaralandı; yapılan kontrolde hayatını kaybetti, jandarma soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 11:46
Kahramanmaraş’ta Trafik Kazası Dereköy'de: Sürücü Ahmet Paçacı (41) Yaşamını Yitirdi

Kahramanmaraş’ta Trafik Kazası Dereköy'de: Sürücü Ahmet Paçacı (41) Yaşamını Yitirdi

Olayın Detayları

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Dereköy Mahallesi mevkiinde gerçekleşti.

Ahmet Paçacı (41) idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki sürücüyü çıkarıp sağlık görevlilerine teslim etti.

Yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

OTOMOBİL, SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU TAKLA ATTI. KAZADA SÜRÜCÜ HAYATINI...

OTOMOBİL, SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU TAKLA ATTI. KAZADA SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

İLGİLİ HABERLER

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ardahan'da Yüksek Kesimler Beyaza Büründü
2
Murat Sürmeli, KGK Çalıştayında Kırşehir'i Temsil Etti
3
Arakçi: 12 Gün Sonra "Artık Daha Güçlüyüz" — Diplomasi ve Nükleer Tartışma
4
Gabar’da Gençlere Enerji Dersi: ‘Enerjide Tam Bağımsız Türkiye’ Hedefi
5
TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı
6
Başkan Kurnaz: "İlkadım’da sahipsiz hayvan problemi ortadan kalkacak"
7
Karaman'da Asayiş Uygulamaları: 11 Tutuklama, Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı