Kahramanmaraş'ta 'Un Hatırası': Müdür Hüseyin Leblebici'nin Deprem Anısı

Okul Müdürü Hüseyin Leblebici, 24 Kasım'da depremde yaşanan kayıpları ve fırın deposundaki 'un hatırası'nı anlatarak "iyiliği ertelemeyin" mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 10:14
Depremde yaşananlar ve kayıplar

Kahramanmaraş’ta asrın felaketini birebir yaşayan Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Hüseyin Leblebici, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle depremde yaşadıklarını ve yıllarca unutamadığı anısını paylaştı.

Leblebici, bulunduğu binaların A-B şeklinde olduğunu; B blokın ayakta kaldığını, ancak A blokın deprem anında çöktüğünü belirterek, "19’a yakın komşumuz rahmetli oldu, mekânları cennet olsun" dedi. Ayrıca kurumda görev yapan emekli öğretmen Süleyman hocanın ve ailesinin, yakın akrabalarının ve öğrencilerinin de hayatını kaybettiğini anlattı. "Bu acı, her 24 Kasım’da yeniden içimizi yakıyor" ifadelerini kullandı.

"Un hatırası": Bir iyilik dersi

Leblebici, depremden önce yaşadığı ve hayat dersi olarak nitelendirdiği anısını şöyle aktardı: "Depremden önce görev yaptığım kurumda öğretmen arkadaşlarımız etkinlik yapacaktı. Köydeki öğrenciler için bir miktar una ihtiyaç vardı. Öğretmen arkadaşlarımız ‘Kahramanmaraş’tan gelirken 20-30 kilo un alabilir misiniz?’ dediler, kabul ettim."

Leblebici, eşinin önerisiyle fırın sahibine ricada bulunduğunu ancak olumsuz yanıt aldığını; kendi imkânlarıyla unları temin edip etkinliği tamamladıklarını anlattı. Ardından gelen depremde "o fırının deposunda tonlarca un enkazın altında kaldı. Belki 80 ton, belki daha fazla" diye konuştu. Leblebici, bu olayı "bir iyilik yapacaksanız, bir gün sonrasına bırakmayın" öğüdüyle özetledi.

Öğretmenlerin fedakârlığı

Müdür Leblebici, deprem sırasında ve sonrasında öğretmenlerin gösterdiği çabayı övgüyle anlattı: "Deprem bölgesindeki tüm öğretmen arkadaşlarım yedi yirmi dört saat durmadan çalıştı. Mesai kavramı olmadan, canlarını dişlerine takarak görev yaptılar" dedi.

Leblebici sözlerini, "O bir sınavdı, o bir imtihandı. Hepsi bu imtihanı başarıyla geçti. Hepsine canı gönülden teşekkür ediyorum. Emeklerinin karşılığını mutlaka mükâfat olarak alacaklardır" diyerek tamamladı.

