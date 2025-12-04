Kahveci: Kurumlararası Uyum Kütahya'da Gençlik ve Spor İçin Kazanç

Başkan Eyüp Kahveci'den Ziyaret ve İşbirliği Vurgusu

Kütahya gençliği için ortak projeler öne çıktı

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük'ü makamında ziyaret etti. Gerçekleşen görüşmede gençlik projeleri, spor tesislerinin iyileştirilmesi ve geleceğe dönük ortak çalışma fırsatları ele alındı.

Başkan Kahveci, ziyaret sırasında "Kurumlar arası uyum, şehir için önemli kazanımlar sağlayacaktır" diyerek, Kütahya’nın spor altyapısını güçlendirmeye ve gençlerin sosyal yaşamına katkı sağlayacak projeleri desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirip Başkan Kahveci’ye teşekkür etti. Ziyaret, karşılıklı iyi dilekler ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kütahya Belediyesi, sporun ve sosyal gelişimin önünü açacak projelere destek vermeyi sürdürecek.

