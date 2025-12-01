Kaja Kallas: "Bu Hafta Diplomasi Açısından Belirleyici Olabilir"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Brüksel'de düzenlenen AB Savunma Bakanları toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulundu. Kallas, Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesine ilişkin görüşmelerin bu hafta diplomasi açısından belirleyici olabileceğini söyledi.

Toplantının gündemi

Kallas, bugünkü savunma bakanları toplantısının iki ana konusunun Ukrayna’ya destek ve Avrupa’nın savunma hazırlığı olacağını vurguladı. "Rusya’nın barış istemediği açık. Bu nedenle Ukrayna’yı olabildiğince güçlendirmemiz gerekiyor ki bu oldukça zor dönemde kendilerini savunmaya hazır olabilsinler" ifadelerini kullandı.

Barış görüşmeleri ve Washington temasları

Kallas, Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesine yönelik barış görüşmelerine ilişkin olarak, "Bu hafta diplomasi açısından belirleyici olabilir." dedi. "Dün ABD’deki görüşmelerin zorlu ama yapıcı olduğunu duyduk. Sonuçlarını henüz bilmiyorum ancak bugün Ukrayna Savunma Bakanı ve ayrıca Ukrayna Dışişleri Bakanı ile konuşacağım" şeklinde konuştu.

Ukrayna'nın yalnızlığı ve Avrupa'nın rolü

"Ukraynalılar orada yalnız. Eğer yanlarında Avrupalılar da olsaydı çok daha güçlü olurlardı. Ama Ukraynalıların kendi haklarını savunduklarına inanıyorum" diyen Kallas, müzakerelerde Avrupa'nın daha aktif yer almasının önemine işaret etti.

Baskı araçları: yaptırımlar ve Tazminat Kredisi

Kallas, Ukrayna’nın müzakere masasında elini güçlendirmek için iki esas unsur belirlediklerini söyledi: Rusya üzerinde yoğun baskı kurmak (daha ileri yaptırımlar ve Tazminat Kredisi) ile Ukrayna’ya askeri, finansal ve insani destek sağlamak. "Böylece pozisyonlarını koruyabilir ve Rusya’dan daha uzun dayanabilirler" dedi.

Finansman tartışmaları ve Belçika endişeleri

Tazminat Kredisi konusunda Belçika’nın endişelerine değinen Kallas, bu endişelerin meşru olduğunu kabul ederek, "Diğer tüm ülkeler, bu riskleri paylaşmaya istekli olduklarını açıkladı. Bu meseleleri tartışıyoruz. Söylediğim gibi, aralık ayındaki konsey toplantısından Ukrayna’nın finansmanı konusunda sonuç almadan ayrılmayacağız" ifadelerini kullandı.

Rus ordusunun bölgesel riski

Daha önceki açıklamalarında Ukrayna değil, Rus ordusuna üst sınır getirilmesi gerektiği yönündeki sözleri hatırlatılan Kallas, egemen ülkelerin ordularının boyutuna karışmanın genel olarak doğru olmadığını belirtti. Ancak uyarıda bulunarak şunları ekledi: "Eğer son bir asır içerisinde Rusya tarafından işgale uğramış 19 komşu ülkeye bakarsanız, Rus ordusunun büyük olduğu durumda bunların tamamı risk altındadır."

Kallas'ın açıklamaları, Brüksel'deki toplantı ve devam eden diplomatik temasların önemi konusunda AB içinde artan endişe ve kararlılığı ortaya koyuyor.

