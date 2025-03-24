Kaja Kallas'ın İsrail Ziyareti: AB'nin Güvenlik Mesajı

AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail'e yaptığı ilk ziyarette güvenlik ve gerginlik konusunu ele aldı.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 14:05
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 14:05
Kaja Kallas'ın İsrail Ziyareti: AB'nin Güvenlik Mesajı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, göreve başlamasının ardından gerçekleştirdiği ilk basın ziyareti sırasında, İsrail'e desteğini vurguladı. Kallas, Tel Aviv'de yaptığı açıklamada, "İsrail'in güvenliği AB için çok önemli" ifadesini kullandı ve gerilimin tırmanmasının sonrasında hem İsrailliler hem de Filistin halkı için çekilen sıkıntıları gündeme getirdi.

Kallas, işgal altındaki Kudüs'te İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "İsrailliler, kendi evlerinde güvende hissedebilmelidir" dedi. Kallas, ziyaretinin zor bir döneme denk geldiğini belirterek, "Ateşkesin bozulması bu sabah korkunç can kayıplarına neden oldu" şeklinde konuştu.

Gerilim ve İnsani Yardım Çağrısı

Kallas, Gazze'de gerilimin artmasının engellenmesi gerektiğini vurguladı ve "Gerilimin tırmanması, esirler ve aileleri için dayanılmaz bir belirsizliğe ve Filistin halkı için de dehşet ve ölüme yol açıyor" dedi. Kallas, Gazze'de ateşkesin yeniden tesis edilmesi ve tüm esirlerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Bunun yanı sıra, Kallas, gelecekteki yönetim tartışmalarında AB'nin sorumluluk almaya hazır olduğunu belirtti ve "AB'nin terörle mücadeleyi desteklediği açıktır. Ancak Filistinlilerin haklarına saygı gösterilmesi de gerekmektedir" dedi.

Askeri Eylemlerde Orantılılık Vurgusu

Kallas, İsrail'in terör saldırılarına karşı kendini savunma hakkına sahip olduğunu savunduğu konuşmasında, askeri eylemlerin orantılı olması gerektiğini özellikle vurguladı. Ayrıca, "İsrail'in Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılar, gerilimi daha da tırmandırma riski taşımaktadır" ifadesini kullandı.

İran Tehdidi ve AB'nin Tutumu

Kallas, İran'ın bölgesel istikrar için teşkil ettiği tehditlere de dikkat çekti ve bu tehditlerle mücadele için AB'nin diplomatik çabalarının desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Son olarak, Kallas'ın ziyaretinin ardından, AB yönetimi 7 Ekim 2023'ten bu yana gösterdiği İsrail yanlısı tutumla eleştirilerin hedefi olmaya devam ediyor.

Özellikle Ursula von der Leyen başkanlığındaki AB Komisyonu, protestoların hedefi haline gelirken, yapılan son değerlendirmeler desteklerin sürdüğüne dair kaygıları artırıyor.

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