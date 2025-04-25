Kamu İşçilerine Umut Olan Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri: 3. Tur Tamamlandı!

Kamu İşçileri İçin Dördüncü Tur Sonrası Beklentiler

Yaklaşık 600 bin kamu işçisini doğrudan ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin üçüncü turu tamamlandı. İşçi sendikaları ve kamu işverenleri arasında gerçekleşen toplantıda, çeşitli konular masaya yatırıldı.

Toplu İş Görüşmelerinde 3. Tur Sonuçları

Görüşmeler, Türkiye Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası’nın (TÜHİS) ev sahipliğinde yapıldı. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ temsilcilerinin katıldığı toplantı, yaklaşık 2 saat sürdü ve basına kapalı gerçekleşti.

Toplantı sonrasında ortak bir açıklama yapıldı ve 21 maddelik dev bir teklif paketi kamu işçileri için umut ışığı oldu.

21 Maddelik Dev Teklif Paketi

Görüşmelerdeki ana gündem maddesi maaş artışları ve sosyal haklar oldu. hazırlanan 21 maddelik teklif paketi, işçilerin refah seviyesini yükseltmeyi, enflasyon karşısında korunmayı ve çalışma koşullarının iyileşmesini hedefliyor.

Bu paket içinde, kıdem zammı, taban ücretin yükseltilmesi, refah payı ilavesi ve sosyal yardımlar gibi başlıklar bulunuyor.

Sendika Temsilcilerinin Beklentileri

Görüşmelerin yapıcı geçtiğini ancak somut bir ücret teklifi almadıklarını belirten sendika temsilcileri, bir sonraki toplantının 1 Mayıs İşçi Bayramı sonrasına planlandığını duyurdu.

MASADAKİ 21 MADDE

Günlük brüt çıplak ücretlerin en az 1.800 TL seviyesine yükseltilmesi talep edildi. Her hizmet yılı için günlük 15 TL net kıdem zammı istendi. İlk yılın ilk altı ayında %50, ikinci altı ayında %25 zam teklif edildi. Enflasyonun %25'i aşması durumunda farkın ödenmesi ve %10 refah payı talep edildi. Haftalık çalışma süresinin en fazla 40 saat düzenlenmesi ve fazla mesai ücretinin normal ücretin %100 fazlası olarak ödenmesi talep edildi. Sosyal ve özlük haklara yönelik kapsamlı düzenlemeler yapılması, yemek, giyim, kira, doğum, ölüm ve eğitim konularında sosyal yardım planlaması istendi. Vergi yükünün hafifletilmesi, tehlikeli iş primi ve teknik hizmet tazminatı gibi ayrıntılı düzenleme talepleri de yer aldı.

Görüşmelerin sonucunda yeni gelişmelerin olması beklenirken, süreçte ilerleme kaydedildiği bilgisi paylaşıldı.