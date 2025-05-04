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Kamuda Teknolojik Dönüşüm: İş Birlikleriyle Hızlanıyor

İletişim Başkanlığı, TÜBİTAK ile iş birliği yaparak kamu teknolojik dönüşümünü hızlandırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 04.05.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 12:45
Kamuda Teknolojik Dönüşüm: İş Birlikleriyle Hızlanıyor

İletişim Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Buğra Ayan, kamudaki teknolojik dönüşümde kritik bir rol üstlendiklerini açıkladı. TÜBİTAK gibi paydaş kurumlarla hayata geçirilen iş birliklerinin dönüşümü hızlandırdığına dikkat çekti.

Atatürk Üniversitesi'nin düzenlediği AI SUMMIT ERZURUM2025 programına katılan Ayan, TBMM tarafından gerçekleştirilen yapay zeka sunumlarıyla, İletişim Başkanlığı'nın Türkiye iletişim modeli perspektifinde geliştirdiği yapay zeka araçlarının tanıtıldığını belirtti.

Ayan, kurumda başlatılan yapay zeka dönüşümü ile ilgili olarak, "Tüm birimlerde bu dönüşümü sağlamak için uçtan uça bir çalışma yapıyoruz. Bir adım olarak yapay zeka okuryazarlığını artırmayı hedefliyoruz; diğer adım ise bu okuryazarlığı geliştirirken iç kaynaklarımızla ürünler yaratmak ve bu ürünlerin ileride kamuya aktarımını sağlamak olacak" dedi.

TÜBİTAK ile İletişim Başkanlığı İş Birliği

Ayan, TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsü tarafından başlatılan Kamuda Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) programına dikkat çekti. Ayan, bu programın yapay zeka kabiliyetlerini geliştirmek adına kurumlarla iş birliği içerisinde olduğunu belirtti. TÜBİTAK'ın, CİMER ile yapay zeka entegrasyonu sürecinde stratejik bir partner olarak yer alacağını duyurduğunu ifade etti.

Ayrıca, İletişim Başkanlığı'nın 7 Mayıs tarihinde düzenleyeceği Sentetik Medya ve Enformasyon Güvenliği Çalıştayı da büyük önem taşıyor. Ayan, bu çalıştayda yapay zeka ile oluşturulan içeriklerin iletişim ekosistemine etkilerinin ele alınacağını sözlerine ekledi.

İletişim Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Buğra Ayan, başkanlık olarak kamudaki teknolojik...

İletişim Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Buğra Ayan, başkanlık olarak kamudaki teknolojik dönüşümde önemli bir rol oynadıklarını belirterek, TÜBİTAK gibi paydaş kurumlarla hayata geçirilen iş birliklerinin kamuda dönüşümü hızlandırıldığını belirtti.

İletişim Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Buğra Ayan, başkanlık olarak kamudaki teknolojik...

İletişim Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Buğra Ayan, başkanlık olarak kamudaki teknolojik dönüşümde önemli bir rol oynadıklarını belirterek, TÜBİTAK gibi paydaş kurumlarla hayata geçirilen iş birliklerinin kamuda dönüşümü hızlandırıldığını belirtti.

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