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Kandilli Rasathanesi'nden 6 Şubat Depremleri Açıklaması: Doğu Anadolu Fay Zonu'nda Deprem Tehlikesi Uzun Yıllar Yok

Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde DAF'ta uzun yıllar deprem tehlikesi beklemediklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 14:01
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 14:23
Kandilli Rasathanesi'nden 6 Şubat Depremleri Açıklaması: Doğu Anadolu Fay Zonu'nda Deprem Tehlikesi Uzun Yıllar Yok

Doğu Anadolu Fay Zonu'nda Deprem Tehlikesi Uzun Yıllar Yok

İstanbul Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde önemli açıklamalarda bulundu. Özel, "Özellikle Doğu Anadolu Fay Zonu'nda kırılan segmentlerin deprem tehlikesinin uzun yıllar olmayacağını düşünüyoruz," ifadelerini kullandı.

Doğu Anadolu Fay Hattı'nın Deprem Davranışı

Özel, yaptığı konuşmada bölgeyi etkileyen depremlerin Doğu Anadolu Fay Zonu paralelindeki Narlı Fayı üzerinde gerçekleştiğini belirtti. DAF’ın kayma hızının Kuzey Anadolu Fay Hattı'na (KAF) göre daha düşük olduğunu vurgulayan Özel, DAF'taki depremlerin tekrarlanma periyotlarının 500-1000 yıl arasında olduğunu kaydetti.

Artçı Sarsıntılar ve Genel Durum

Kahramanmaraş ve çevresinde 350 kilometre yarıçaplı alanda 6 Şubat 2023'ten bu yana 58 bin 340 artçı sarsıntı kaydedildiğini belirten Özel, bu artçı sarsıntıların çoğunun Savrun Fayı üzerinde yoğunlaştığını ifade etti. Ayrıca, DAF bölgesinde son iki yılda meydana gelen depremler, 214 yıldaki toplam sarsıntılardan daha fazla oldu.

Ege Denizi'nde Deprem Durumu

Ege Denizi'ndeki sismik hareketliliğe de dikkat çeken Özel, bu bölgede 1-6 Şubat tarihleri arasında 1260 deprem meydana geldiğini açıkladı. Ege Denizi'nde oluşabilecek büyük depremlerin tsunami riski taşıdığına vurgu yapan Özel, bu tür durumların Kandilli Rasathanesi tarafından sürekli takip edildiğini belirtti.

Marmara Bölgesinin Deprem Riski

Basın toplantısında Kumburgaz Fayı’nın olası bir deprem için en yüksek risk taşıyan bölge olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özel, "Marmara'da 250-300 yıllık bir tekrarlanma periyodu mevcut," dedi. Bu alandaki belirsizlikler, kesin öngörülerde bulunmayı zorlaştırıyor.

Prof. Dr. Özel, Ege Denizi'ndeki olası bir 7.5 büyüklüğündeki depremin Türkiye'nin kıyılarına ulaşmasının yaklaşık bir saat süreceğini ve deniz seviyesinin 0.5 ile 1 metre arasında yükselmesini beklediklerini ifade etti. Depremlerle ilgili detaylı senaryolar üzerinde çalışmaların devam ettiğine işaret etti.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Müdürü Prof. Dr....

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

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