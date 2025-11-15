Kapadokya Beyaza Büründü: Peribacalarında Mevsimin İlk Karı

UNESCO Doğal ve Kültürel Miras Listesi’nde yer alan ve Türkiye’nin önde gelen turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya, mevsimin ilk karını aldı. Nevşehir ve çevresinde sabaha karşı başlayan yağış, bölgeyi kısa sürede beyaz bir örtüyle kaplayarak peribacalarıyla kaplı vadilerde masalsı bir görüntü oluşturdu.

Ziyaretçilerden yoğun ilgi

Bölgeyi gezen yerli ve yabancı turistler, karla kaplanan peribacaları ve doğal kaya oluşumları arasında yürüyüş yapıp bol bol fotoğraf çekti. Kocaeli’nden gelen Remziye Efendi, "Geçtiğimiz yılda mevsimin ilk kar yağışında Kapadokya’ya gelmiştim. Bu ikinci gelişim. Bu gün yine karlı bir Kapadokya’ya uyandık. Karlı Kapadokya harika bir görüntüye sahip. Bu da her zaman nasip olmuyor. Peri bacaları da adeta gelinlik giymiş gibi görünüyor." dedi.

Endonezya’dan ilk kez Kapadokya’ya geldiğini belirten Abay Farız Mahardıka’da ise, "Kapadokya’ya ilk defa geliyorum. Bu gün muhteşem kar yağışı var. Bu nedenle çok mutlu oldum. Kapadokya’nın bu hali fotoğraf çekinmek için çok güzel. Umarım bir kez daha Kapadokya’ya gelebilirim" ifadelerini kullandı.

Hava koşulları ve balon turları

Olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları bölgede iki gündür gerçekleştirilemiyor. Meteoroloji verilerine göre kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

