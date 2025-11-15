Kapadokya Beyaza Büründü: Peribacalarında Mevsimin İlk Karı

Kapadokya’da mevsimin ilk karı peribacalarını bembeyaz örttü; turistler fotoğrafına yoğun ilgi gösterdi, balon turları iki gündür yapılamıyor.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 13:04
Kapadokya Beyaza Büründü: Peribacalarında Mevsimin İlk Karı

Kapadokya Beyaza Büründü: Peribacalarında Mevsimin İlk Karı

UNESCO Doğal ve Kültürel Miras Listesi’nde yer alan ve Türkiye’nin önde gelen turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya, mevsimin ilk karını aldı. Nevşehir ve çevresinde sabaha karşı başlayan yağış, bölgeyi kısa sürede beyaz bir örtüyle kaplayarak peribacalarıyla kaplı vadilerde masalsı bir görüntü oluşturdu.

Ziyaretçilerden yoğun ilgi

Bölgeyi gezen yerli ve yabancı turistler, karla kaplanan peribacaları ve doğal kaya oluşumları arasında yürüyüş yapıp bol bol fotoğraf çekti. Kocaeli’nden gelen Remziye Efendi, "Geçtiğimiz yılda mevsimin ilk kar yağışında Kapadokya’ya gelmiştim. Bu ikinci gelişim. Bu gün yine karlı bir Kapadokya’ya uyandık. Karlı Kapadokya harika bir görüntüye sahip. Bu da her zaman nasip olmuyor. Peri bacaları da adeta gelinlik giymiş gibi görünüyor." dedi.

Endonezya’dan ilk kez Kapadokya’ya geldiğini belirten Abay Farız Mahardıka’da ise, "Kapadokya’ya ilk defa geliyorum. Bu gün muhteşem kar yağışı var. Bu nedenle çok mutlu oldum. Kapadokya’nın bu hali fotoğraf çekinmek için çok güzel. Umarım bir kez daha Kapadokya’ya gelebilirim" ifadelerini kullandı.

Hava koşulları ve balon turları

Olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları bölgede iki gündür gerçekleştirilemiyor. Meteoroloji verilerine göre kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

UNESCO DOĞAL VE KÜLTÜREL MİRAS LİSTESİNDE YER ALAN VE TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ TURİZM DESTİNASYONLARI...

UNESCO DOĞAL VE KÜLTÜREL MİRAS LİSTESİNDE YER ALAN VE TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ TURİZM DESTİNASYONLARI ARASINDA YER ALAN KAPADOKYA'DA, MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI. KAPADOKYA'DA, MEVSİMİN İLK KARI PERİBACALARIYLA KAPLI VADİLERDE MASALSI MANZARA OLUŞTURDU

UNESCO DOĞAL VE KÜLTÜREL MİRAS LİSTESİNDE YER ALAN VE TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ TURİZM DESTİNASYONLARI...

İLGİLİ HABERLER

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya'da Zorunlu Kış Lastiği Başladı: Ceza 5.856 TL
2
Kırıkkale'de 43 ilin geçişinde zorunlu kış lastiği denetimi
3
Beşiktaş'ta Yemek Zehirlenmesi: Anne ve 2 Çocuk Toprağa Verildi
4
Samsun'da Bahçede Yaktığı Ateşin Üzerine Düşen 66 Yaşındaki Rukiye Karaduman Hayatını Kaybetti
5
Kırkkepenekli'de İki Şehit İçin Mevlit: 'Vatan diye bir hastalığımız var. Allah şifa vermesin'
6
Kastamonu İhsangazi'de Traktör Devrildi: Sürücü Mehmet Ayrancıoğlu Öldü
7
Horoz Köyü'nde İmeceyle Hazırlanan Kışlık Yufka Ekmeği

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı