Kapadokya: İş Dünyasının Yeni Kongre Merkezi

Kapadokya, modern altyapı ve eşsiz deneyimleriyle pandemi sonrası kongre turizminin yeni merkezi olmaya aday; Cappadocia Marriott Hotel bölgeye yeni soluk getiriyor.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 15:18
Pandemi sonrası değişen seyahat ve etkinlik trendleri, kongre turizmine yeni yönler kazandırdı. Kapadokya, modern altyapısı ve sunduğu eşsiz deneyimlerle iş dünyasının buluşma noktası olmaya aday.

Deneyim ve altyapı buluşması

Kapadokya, doğal ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra yeniden canlanan kongre turizmi potansiyeliyle ön plana çıkıyor. Artık katılımcılar sadece toplantılardan değil, aynı zamanda etkinlik süresince yaşanacak deneyimlerden de değer bekliyor; Kapadokya bu beklentiyi karşılayacak seçenekler sunuyor.

Uluslararası zincir otellerin sunduğu güçlü toplantı altyapısı, gelişmiş ulaşım ağı ve profesyonel hizmet standartları, bölgeyi uluslararası kongre ve etkinlikler için cazip kılıyor. Toplantıların ardından katılımcılar balon turları, vadilerde doğa yürüyüşleri, yerel atölye deneyimleri ve gastronomi etkinlikleri gibi alternatiflerle iş temposuna ara verme imkanı buluyor.

Cappadocia Marriott Hotel'den yeni soluk

Bölgedeki yeniden yapılanmanın öncülerinden Cappadocia Marriott Hotel, modern toplantı salonları, ileri teknolojik donanımlar ve deneyimli etkinlik ekibiyle Kapadokya’daki kongre turizmine yeni bir soluk getiriyor.

Otelin Genel Müdürü Savaş Çolakoğlu dönüşüme dair; "Kapadokya, doğal güzellikleriyle olduğu kadar, iş dünyasına sunduğu deneyim çeşitliliğiyle de fark oluşturuyor. Cappadocia Marriott Hotel olarak, bu değişimin bir parçası olmaktan ve bölgeyi yeniden uluslararası toplantıların buluşma noktası haline getirmekten büyük gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Gelecek vizyonu

Sektör paydaşları arasındaki güçlü iş birliği ve planlanan yatırımlar sayesinde Kapadokya’nın yakın gelecekte Türkiye’nin ve bölgenin lider kongre destinasyonları arasında yer alması hedefleniyor. Deneyim odaklı turizm yaklaşımı, hem katılımcı memnuniyetini artırıyor hem de markaların beklentilerini yeniden tanımlıyor.

Doğa, tarih ve modernliğin buluştuğu bu benzersiz coğrafya, artık iş dünyasının da en ilham verici adreslerinden biri olmaya hazırlanıyor.

CAPPADOCİA MARRİOTT HOTEL

SAVAŞ ÇOLAKOĞLU

