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Kapıkule'de 171 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi: 2 Kişi Tutuklandı

Kapıkule Gümrük Sahası'nda düzenlenen narkotik operasyonunda 171 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi ve 2 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 08:45
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 08:45
Kapıkule'de 171 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi: 2 Kişi Tutuklandı

Edirne’de gerçekleştirilen önemli bir uyuşturucu operasyonunda, Kapıkule Gümrük Sahası’nda 171 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube müdürlüklerinin iş birliğiyle yapılan operasyonda, bir tırda kapsamlı bir arama gerçekleştirildi.

Tırda yapılan aramada, 9 valiz içerisine gizlenmiş olan 170,5 kilogram skunk uyuşturucusu bulundu. Operasyonlar neticesinde A.B.Ö. ve Y.F. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyet güçleri, soruşturmayı derinleştirerek, şüphelilere ait diğer tırda da 485 gram toz uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Bu operasyon, gümrük sahalarında uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Edirne’de Kapıkule Gümrük Sahası’nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 171 kilogram uyuşturucu...

Edirne’de Kapıkule Gümrük Sahası’nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 171 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

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