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Kapıkule'de 492 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda 492 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 14.04.2025 10:20
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 10:50
Kapıkule'de 492 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kapıkule'de Uyuşturucu Operasyonu

Kapıkule Sınır Kapısı'nda, Edirne Gümrük ve Muhafaza ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda 492 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Olay, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan bir tırın X-ray taramasına tabi tutulmasıyla ortaya çıktı.

Taramada Uyuşturucu İfşa Edildi

Tırın taranması sırasında, yoğunluk tespit edilen bölgeler detaylı bir şekilde arandı. Sonuç olarak, tırda 19 koli içerisinde 411 vakumlu poşette toplam 492 kilogram uyuşturucu bulundu. Bu önemli keşif, uyuşturucu kaçakçılığına karşı yürütülen mücadelede büyük bir başarı olarak kaydedildi.

Durum üzerine, tır sürücüsü gözaltına alındı ve gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Kapıkule Sınır Kapısında bir tırda 492 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Kapıkule Sınır Kapısında bir tırda 492 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Kapıkule Sınır Kapısında bir tırda 492 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Kapıkule Sınır Kapısında bir tırda 492 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

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