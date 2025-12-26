DOLAR
Düzce İtfaiyesi Uyardı: Sobadan Kaynaklı Baca Yangınlarına Karşı Önlem Alın

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, soba bacalarının kontrol ve temizliğinin önemine dikkat çekti; kar döneminde araç parkına da uyarı yapıldı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 13:28
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 13:55
Düzce İtfaiyesi Uyardı: Sobadan Kaynaklı Baca Yangınlarına Karşı Önlem Alın

Düzce İtfaiyesi baca yangınlarına karşı vatandaşları uyardı

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, kış mevsiminin gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte sobadan kaynaklanabilecek baca yangınlarının önlenmesi için alınması gereken önlemleri açıkladı.

İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman'ın uyarıları

İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman, özellikle doğalgazın bulunmadığı köy ve mahallelerde soba ile ısınan ailelere çağrıda bulunarak, sobaların bacalarının kontrol ettirilmesini, varsa tamiratının yapılmasını ve mutlaka bacaların temizletilmesini önerdi.

Kahraman, itfaiye müdürlüğünün önerileri, uygulamaları ve takip kontrolleri neticesinde son bir yılda 35 baca yangını ile karşılaştıklarını; son bir ayda ise 3 baca yangını yaşandığını belirterek, bu oranın geçmiş yıllara göre düşük olduğunu ve uyarıların dikkate alındığını söyledi.

Ayrıca Kahraman, gıda üzerine çalışan işletmelerin de periyodik bakımlarını yaptırıp itfaiyeye bilgi vermelerini beklediklerini vurguladı.

Kar yağışı uyarısı ve araç sahiplerine çağrı

Düzce için yapılan kar yağışı uyarısına da değinen Kahraman, ilerleyen günlerde kar yağışı beklendiğini belirterek, acil müdahale ekiplerinin geçişini engelleyecek biçimde yol kenarına araç park edilmemesini istedi.

Kahraman, kar temizliği yapılan ara ve ana yollarda itfaiye, ambulans ve emniyet ekiplerinin geçişlerini engellemeyecek şekilde park edilmesini; temizlik araçlarının rahat çalışabilmesi için de araç sahiplerinin uygun alanlara park etmelerini rica etti.

Özetle: Bacaların kontrolü, gerektiğinde tamir ve temizliği ile gıda işletmelerinin periyodik bakımları hayati önem taşıyor; kar döneminde ise uygun araç parkı acil müdahaleyi kolaylaştıracak.

