Arnavutköy AKİF 25 Kariyer ve İstihdam Fuarı: Bin 500 Kişiye İstihdam Fırsatı

Arnavutköy Kariyer ve İstihdam Fuarı AKİF 25 kapılarını açtı

Arnavutköy Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Arnavutköy Kariyer ve İstihdam Fuarı-AKİF 25, Şehir Parkı Fuar Alanı’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Fuarda 40 farklı sektörden 80 firma yer aldı ve ziyaretçilere bin 500 kişiye istihdam imkanı sunulması hedeflendi.

Etkinlik ve katılım

Arnavutköy Şehir Parkı’ndaki fuar merkezinde düzenlenen açılış programına Arnavutköy Kaymakamı, İstanbul Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, işverenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Candaroğlu: İstihdam sosyal bir meseledir

Konuşmasında istihdamın ekonomik olduğu kadar sosyal bir mesele olduğuna vurgu yapan Mustafa Candaroğlu, 'İstihdam yerel yönetimlerin en temel sorumluluk alanlarından biridir. Çünkü işsizlik sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal ve toplumsal bir meseledir. İşi olan insanın kendine güveni olur, ailesine karşı aidiyeti olur' dedi.

Candaroğlu, belediye bünyesinde 2010 yılında kurulan Arnavutköy Belediyesi İstihdam Merkezi (ABİM)in 15 yılda 15 binden fazla vatandaşa iş imkanı sağladığını, bu yıl da 100'ün üzerinde toplu iş görüşmesi gerçekleştirerek yaklaşık bin 500 vatandaşın istihdam edildiğini belirtti. Ayrıca fuarda 100'e yakın firma bulunduğunu ve vatandaşların firmalarla birebir görüşme fırsatı yakaladığını ifade etti.

Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu'dan gençlere çağrı

Mahmut Hersanlıoğlu, gençlere seslenerek 'Her toplantıda söylüyorum; gençlerimizin en az bir, becerenlerin ise iki yabancı dil bilmesi gerekiyor. Arnavutköy Belediyesi birçok belediyeden daha önde çalışmalar yapıyor. Bu fırsatları iyi değerlendirin. Çünkü kaçan balık büyük olur. Bu fuar, gençlerimiz için büyük bir fırsattır' diye konuştu.

İşveren ve başvuru sahiplerinin görüşleri

Fuar alanında görüşmeler yapan firmalardan Kurumsal Hizmetler yetkilisi Süleyman Keleş, 'Biz İstanbul Havalimanı’nın çay, ikram ve temizlik hizmetlerini yapıyoruz. Burada uygun adayları bulmak için bulunuyoruz. Daha önce birçok ilçedeki istihdam fuarlarına katıldım ama burası farklı bir konsepte hazırlanmış. Gerçekten emek verilmiş, değer katılmış. Hem işveren hem iş arayan için önemli bir buluşma noktası. Tüm iş arayanlara tavsiyem; evde oturmasınlar, buraya gelsinler, görüşme yapsınlar' şeklinde konuştu.

Fuar alanına gelerek başvuruda bulunan Yasin Ünal ise Mustafa Candaroğlu'na teşekkür ederek, 'Burada birçok iş seçeneği var. Böyle bir projenin Arnavutköy için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. Burada da kendi alanımla ilgili firmalarla görüştüm, oldukça verimli geçti' dedi.

Ödüller: Kadın ve engelli dostu firmalar ödüllendirildi

Fuar kapsamında, yıl içinde kadın ve engelli istihdamına en fazla katkı sağlayan ile çevre ve sürdürülebilirlik alanlarında fark oluşturan firmalara teşekkür plaketi takdim edildi.

