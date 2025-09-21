Kara Yollarında Çalışmalar ve Trafik Düzenlemeleri: Güncel Yol Durumu

Kara Yollarında Güncel Çalışmalar ve Trafik Uyarıları

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, ülke genelinde devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı güzergahlarda trafik düzenlemelerine gidildi. Sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekiyor.

TAG Otoyolu (Nurdağı-Bahçe)

TAG Otoyolu'nun Nurdağı-Bahçe kavşakları 3-5. kilometreleri Başpınar viyadüğündeki derz ve mesnet değişimi ile üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Gaziantep istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

İzmir-Çandarlı Otoyolu (Sasalı-Mavişehir)

İzmir-Çandarlı Otoyolu Sasalı-Mavişehir kavşakları 0-2. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle İzmir istikametinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritlerden sürdürüyor.

Anadolu Otoyolu (Çamlıdere-Kızılcahamam)

Anadolu Otoyolu'nun Çamlıdere-Kızılcahamam kavşakları 1-4. kilometrelerinde Buğralar Köprüsü'ndeki tabliye ve üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, İstanbul istikameti üzerinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Kocaeli-Yalova

Kocaeli-Yalova yolunun 4-25. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kayseri-Niğde

Kayseri-Niğde yolunun 2-8. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir

İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı yolunun 37-43. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Elazığ-Bingöl

Elazığ-Bingöl yolunun 5-10. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Cide-Doğanyurt-İnebolu ve Reşadiye-Koyulhisar-Suşehri

Cide-Doğanyurt-İnebolu yolunun 20-40. kilometrelerindeki asfalt sathi kaplama ve Reşadiye-Koyulhisar-Suşehri yolunun 21-22. kilometrelerindeki heyelan önleme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Beşikdüzü-Trabzon (Trabzon Tüneli)

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 55. kilometresindeki Trabzon Tüneli'nin Akçaabat-Trabzon yönündeki tüpünde (Çömlekçi mevkisi) elektrik ve elektronik sistemleri bakım-onarım çalışması sebebiyle ulaşım saat 16.00'ya kadar tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

Yolculuk planlayan sürücülerden, güncel trafik bilgileri ve uyarılar için Karayolları duyurularını takip etmeleri istendi.