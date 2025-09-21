Kara Yollarında Çalışmalar ve Trafik Düzenlemeleri: Güncel Yol Durumu

Karayolları'ndaki yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı kesimlerde ulaşım kısıtlandı; sürücüler yavaş gitmeli ve trafik işaretlerine uymalı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 08:10
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 08:10
Kara Yollarında Çalışmalar ve Trafik Düzenlemeleri: Güncel Yol Durumu

Kara Yollarında Güncel Çalışmalar ve Trafik Uyarıları

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, ülke genelinde devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı güzergahlarda trafik düzenlemelerine gidildi. Sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekiyor.

TAG Otoyolu (Nurdağı-Bahçe)

TAG Otoyolu'nun Nurdağı-Bahçe kavşakları 3-5. kilometreleri Başpınar viyadüğündeki derz ve mesnet değişimi ile üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Gaziantep istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

İzmir-Çandarlı Otoyolu (Sasalı-Mavişehir)

İzmir-Çandarlı Otoyolu Sasalı-Mavişehir kavşakları 0-2. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle İzmir istikametinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritlerden sürdürüyor.

Anadolu Otoyolu (Çamlıdere-Kızılcahamam)

Anadolu Otoyolu'nun Çamlıdere-Kızılcahamam kavşakları 1-4. kilometrelerinde Buğralar Köprüsü'ndeki tabliye ve üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, İstanbul istikameti üzerinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Kocaeli-Yalova

Kocaeli-Yalova yolunun 4-25. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kayseri-Niğde

Kayseri-Niğde yolunun 2-8. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir

İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı yolunun 37-43. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Elazığ-Bingöl

Elazığ-Bingöl yolunun 5-10. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Cide-Doğanyurt-İnebolu ve Reşadiye-Koyulhisar-Suşehri

Cide-Doğanyurt-İnebolu yolunun 20-40. kilometrelerindeki asfalt sathi kaplama ve Reşadiye-Koyulhisar-Suşehri yolunun 21-22. kilometrelerindeki heyelan önleme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Beşikdüzü-Trabzon (Trabzon Tüneli)

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 55. kilometresindeki Trabzon Tüneli'nin Akçaabat-Trabzon yönündeki tüpünde (Çömlekçi mevkisi) elektrik ve elektronik sistemleri bakım-onarım çalışması sebebiyle ulaşım saat 16.00'ya kadar tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

Yolculuk planlayan sürücülerden, güncel trafik bilgileri ve uyarılar için Karayolları duyurularını takip etmeleri istendi.

İLGİLİ HABERLER

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TEKNOFEST Kapanışı: Cevdet Yılmaz İstanbul'da; Özgür Özel Kurultayda
2
İstanbul'da 20. Geleneksel Bahçelievler Kocasinan Yağlı Güreşleri'nde Recep Kara şampiyon
3
Aydın'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı
4
Trump: Rusya-Ukrayna barışı için taraflar henüz hazır değil
5
Katanya'da Binler Küresel Sumud Filosu ve Filistin'e Destek İçin Yürüdü
6
10. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı Kapılarını Açtı
7
Çanakkale Bayramiç'te Orman Yangını İkinci Günde Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü