Karabiga'da 3 Aralık Coşkusu: Engeller Sevgi ve Umutla Aşılıyor

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, anlamlı ve coşkulu bir programla kutlandı.

Etkinliğe; Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, belediye meclis üyeleri, AK Parti Biga İlçe Başkanı Ahmet Şahin ve yönetim kurulu üyeleri, protokol üyeleri ile Karabigalı vatandaşlar katıldı. Program boyunca sevgi ve farkındalık mesajları ön plana çıktı.

Merkez sakinlerinden etkileyici gösteriler

Programın ev sahibi Karabiga Özel Bakım Merkezinde kalan engelli bireylerin hazırladığı gösteriler izleyicilerden büyük beğeni topladı. Renkli sunumlar, duygu dolu anlara ve neşeli dakikalara sahne oldu.

Yetkililerden güçlü mesajlar

Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, konuşmasında: "Onları yok sayamayız, görmezden gelemeyiz. Aksine, hayat standartlarını yükseltmek ve önlerindeki engelleri kaldırmak en temel görevimizdir. Karabiga’da muazzam bir kamu binamız var ve buradaki kardeşlerimizin yaşam standartları oldukça yüksek. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi ise merkezin kente kazandırılması için verdikleri mücadeleyi anlattı: "Bu merkezi şehrimize kazandırmak için resmen Ankara yollarını aşındırdık. Faaliyete geçtikten sonra ne kadar doğru ve hayırlı bir iş yaptığımızı, buradaki kardeşlerimizi her ziyaretimizde bir kez daha anlıyoruz. Çok uğraştık, ama sonunda başardık. Onları çok seviyoruz, bizim canlarımız. Şunu asla unutmamalıyız: Hepimiz birer engelli adayıyız".

Kapanış

Etkinlik, protokol üyelerinin ve katılımcıların Özel Bakım Merkezi sakinleriyle bir araya gelmesi, sohbet etmesi ve hatıra fotoğrafları çektirmesiyle son buldu.

