Karabük Bilim Merkezi'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliği

Karabük Bilim Merkezi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde özel gereksinimli öğrencilere bilim gösterileri ve atölyeler düzenledi.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 11:59
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 11:59
Karabük Bilim Merkezi'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliği

Karabük Bilim Merkezi'nden Dünya Engelliler Günü'ne özel etkinlik

Karabük Belediyesi'ne bağlı Bilim Merkezi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel gereksinimli bireylere yönelik özel bir program düzenledi.

Program akışı ve katılımcılar

Etkinliğe Karabük Gündüzlü Bakım Merkezi ile Yaşama Sevinci Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri katıldı. Öğrenciler, Bilim Merkezi'ne gelişlerinin ardından birimlerin tanıtıldığı bilgilendirme sunumuna katıldı ve ardından gerçekleştirilen Bilim Show ile renk değişimleri, basınç ve etkileşimli deneyleri izledi. Gösteri, öğrencilerin yoğun ilgisini çekti.

Atölye ve sosyal etkinlikler

Program kapsamında ebru, rölyef, takı tasarım, 3D kalem, mandala ve boyama gibi çeşitli atölyeler düzenlendi. Öğrenciler hem el becerilerini geliştirme hem de kendi üretimlerini ortaya koyma fırsatı buldu. Atölyelerin ardından müzik ve eğlence etkinlikleri yapıldı, fotoğraf çekimi ve pasta kesimi gerçekleştirildi. Katılımcılara günün anısına hediye paketleri verildi.

Merkez gezisi ve değerlendirme

Etkinlik, Bilim Merkezi rehberleri eşliğinde yapılan turla devam etti; öğrenciler merkezdeki deney alanlarını gezerek bilimsel düzenekleri inceledi.

Programa katılan Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Kamil Temel, özel gereksinimli bireylerin toplumun her alanında yer almasını destekleyen çalışmaların önemine vurgu yaparak etkinliği düzenleyen ekibe teşekkür etti.

Karabük Belediyesi, özel gereksinimli bireylere yönelik sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklerin artırılarak sürdürüleceğini bildirdi.

KARABÜK BELEDİYESİ’NE BAĞLI BİLİM MERKEZİ, 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA ÖZEL...

KARABÜK BELEDİYESİ’NE BAĞLI BİLİM MERKEZİ, 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERE YÖNELİK ETKİNLİK DÜZENLEDİ.

KARABÜK BELEDİYESİ’NE BAĞLI BİLİM MERKEZİ, 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA ÖZEL...

İLGİLİ HABERLER

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Assan Alüminyum'da 'Yeniden + Sanat' — Sürdürülebilirlik Sanata Dönüşüyor
2
Macron’dan Xi’ye çağrı: Çin ve Fransa dengeli bir ekonomik idari sistem kurmalı
3
Uzm. Dr. Serap Boz, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geriatri Polikliniğinde Hasta Kabulüne Başladı
4
Bartın'da 3 Aralık Engelliler Günü'nde Özel Bireyler Sahneye Çıktı
5
Adana’da dere yatağına at ve eşek kalıntıları: Bahçelievler sakinleri isyan etti
6
USIP Resmen 'Donald J. Trump Barış Enstitüsü' Oldu
7
Karabük’te Evinin Önünde Ölü Bulunan Mustafa G.

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi