Karabük Bilim Merkezi'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliği

Karabük Bilim Merkezi'nden Dünya Engelliler Günü'ne özel etkinlik

Karabük Belediyesi'ne bağlı Bilim Merkezi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel gereksinimli bireylere yönelik özel bir program düzenledi.

Program akışı ve katılımcılar

Etkinliğe Karabük Gündüzlü Bakım Merkezi ile Yaşama Sevinci Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri katıldı. Öğrenciler, Bilim Merkezi'ne gelişlerinin ardından birimlerin tanıtıldığı bilgilendirme sunumuna katıldı ve ardından gerçekleştirilen Bilim Show ile renk değişimleri, basınç ve etkileşimli deneyleri izledi. Gösteri, öğrencilerin yoğun ilgisini çekti.

Atölye ve sosyal etkinlikler

Program kapsamında ebru, rölyef, takı tasarım, 3D kalem, mandala ve boyama gibi çeşitli atölyeler düzenlendi. Öğrenciler hem el becerilerini geliştirme hem de kendi üretimlerini ortaya koyma fırsatı buldu. Atölyelerin ardından müzik ve eğlence etkinlikleri yapıldı, fotoğraf çekimi ve pasta kesimi gerçekleştirildi. Katılımcılara günün anısına hediye paketleri verildi.

Merkez gezisi ve değerlendirme

Etkinlik, Bilim Merkezi rehberleri eşliğinde yapılan turla devam etti; öğrenciler merkezdeki deney alanlarını gezerek bilimsel düzenekleri inceledi.

Programa katılan Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Kamil Temel, özel gereksinimli bireylerin toplumun her alanında yer almasını destekleyen çalışmaların önemine vurgu yaparak etkinliği düzenleyen ekibe teşekkür etti.

Karabük Belediyesi, özel gereksinimli bireylere yönelik sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklerin artırılarak sürdürüleceğini bildirdi.

