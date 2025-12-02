Karabük'e 47 Yeni Güvenlik Aracı Tahsis Edildi

İçişleri Bakanlığı, Karabük İl Emniyet ve Jandarma'ya toplam 47 araç tahsis etti; konvoyla tanıtılan araçlar görevine başladı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 17:05
Karabük'e 47 Yeni Güvenlik Aracı Tahsis Edildi

Karabük'e 47 Yeni Güvenlik Aracı Tahsis Edildi

Emniyet ve Jandarma'nın hizmet kapasitesi artırılıyor

İçişleri Bakanlığı tarafından Karabük’te güvenlik hizmetlerini güçlendirmek amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilen toplam 47 yeni araç, düzenlenen şehir turuyla vatandaşlara tanıtıldı.

Tahsis edilen araçların dağılımı; İl Emniyet Müdürlüğüne 28, İl Jandarma Komutanlığına ise 19 araç şeklinde gerçekleşti. Araçlar, güvenlik hizmetlerinin etkinliğini artırmak üzere kullanılacak.

Tanıtım konvoyu, İl Emniyet Müdürlüğü içinde başlayarak şehir merkezi ve 100. Yıl Mahallesinde tur attı. Şehir turunun ardından araçlar birimlerine teslim edilerek görevlerine başladı.

Yetkililer, yeni araçların şehir içi devriye, olaylara hızlı müdahale, trafik güvenliği, kırsal alanlarda etkin kontrol ve acil durumlara ulaşım gibi alanlarda önemli katkı sağlayacağını bildirdi.

KARABÜK'TE GÜVENLİK HİZMETLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ AMACIYLA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN İL...

KARABÜK'TE GÜVENLİK HİZMETLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ AMACIYLA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ VE İL JANDARMA KOMUTANLIĞINA TAHSİS EDİLEN TOPLAM 47 YENİ ARAÇ, DÜZENLENEN ŞEHİR TURU İLE VATANDAŞLARA TANITILDI.

KARABÜK'TE GÜVENLİK HİZMETLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ AMACIYLA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN İL...

İLGİLİ HABERLER

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alaplı’da Rampadan Düşen Otomobil 8 Metreden Park Halindeki Aracın Üzerine Çıktı
2
Samsun'da Silahlı Saldırı: 1’i Çocuk 7 Kişi Tutuklandı
3
Erbaa'da elektrik kontağı yangını: Tek katlı ev küle döndü
4
Erzincan Belediyesi Zabıta'dan Tandır ve Lavaş Üreticilerine Sıkı Denetim
5
Bulgaristan’da Protestolar: Gözaltı 71’e Yükseldi, Bütçe Geri Çekildi
6
İzmit'te İnşaat Çalışması Yatak Odasının Duvarını Yıktı
7
Aydın'da Silahlı Yaralama: Şüpheli Ö.S. Tutuklandı

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde