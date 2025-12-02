Karabük'e 47 Yeni Güvenlik Aracı Tahsis Edildi

Emniyet ve Jandarma'nın hizmet kapasitesi artırılıyor

İçişleri Bakanlığı tarafından Karabük’te güvenlik hizmetlerini güçlendirmek amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilen toplam 47 yeni araç, düzenlenen şehir turuyla vatandaşlara tanıtıldı.

Tahsis edilen araçların dağılımı; İl Emniyet Müdürlüğüne 28, İl Jandarma Komutanlığına ise 19 araç şeklinde gerçekleşti. Araçlar, güvenlik hizmetlerinin etkinliğini artırmak üzere kullanılacak.

Tanıtım konvoyu, İl Emniyet Müdürlüğü içinde başlayarak şehir merkezi ve 100. Yıl Mahallesinde tur attı. Şehir turunun ardından araçlar birimlerine teslim edilerek görevlerine başladı.

Yetkililer, yeni araçların şehir içi devriye, olaylara hızlı müdahale, trafik güvenliği, kırsal alanlarda etkin kontrol ve acil durumlara ulaşım gibi alanlarda önemli katkı sağlayacağını bildirdi.

KARABÜK'TE GÜVENLİK HİZMETLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ AMACIYLA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ VE İL JANDARMA KOMUTANLIĞINA TAHSİS EDİLEN TOPLAM 47 YENİ ARAÇ, DÜZENLENEN ŞEHİR TURU İLE VATANDAŞLARA TANITILDI.