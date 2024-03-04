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Karabük’te 1 çocuk annesi kadının cesedi bulunmuştu: Hande Ciğeroğlu’nun (32) ölümüne dair otopsi sonuçları açıklandı

Karabük'te 6 Metre Yükseklikteki Duvarın Yanında Cansız Bedeni Bulunan Genç Kadının Ölümü Aydınlandı

Yayın Tarihi: 04.03.2024 17:51
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 17:51
Karabük’te 1 çocuk annesi kadının cesedi bulunmuştu: Hande Ciğeroğlu’nun (32) ölümüne dair otopsi sonuçları açıklandı

DRAMATİK OLAYDA OTOPSİ SONUÇLARI AÇIKLANDI: HANDE CİĞEROĞLU'NUN ÖLÜMÜNÜN DETAYLARI

Karabük'te geçtiğimiz günlerde meydana gelen ve 1 çocuk annesi Hande Ciğeroğlu'nun ölümüne neden olan olayın otopsi sonuçları açıklandı. Yapılan incelemede Ciğeroğlu'nun yüksekten düşme sonucu kafasına aldığı darbe sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

3 Mart 2024 sabahı Karabük'te bir apartmanın yanında, 6 metrelik istinat duvarının dibinde hareketsiz yatan Hande Ciğeroğlu'nun ölümü, çevredekiler tarafından fark edilerek hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, Ciğeroğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti.

Otopsi Sonuçları:

cenaze

Polis incelemesinde Ciğeroğlu'nun yanında bulunan 6 metre yükseklikteki istinat duvarında spor ayakkabılarına rastlandı. Ancak otopsi sonuçları, Ciğeroğlu'nun vücudunda darp, boğuşma ya da silahlı yaralama izine rastlanmadığını ortaya koydu. Ölümün yüksekten düşme sonucu kafaya aldığı darbeyle meydana geldiği belirlendi.

Polis Soruşturması Devam Ediyor:

Polis, Ciğeroğlu'nun dinlenmek için apartmanın istinat duvarına oturduğu sırada denge kaybı yaşayarak düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Ancak olayla ilgili detaylı soruşturma devam ediyor.

Evli ve Bir Çocuk Annesi:

Hande Ciğeroğlu'nun 31 yaşında olduğu, özel bir şirkette çalıştığı, evli ve bir çocuk annesi olduğu öğrenildi.

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