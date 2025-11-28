Karabük’te 6 Katlı İnşaatta Güvensiz Çalışma Kamerada

Karabük’te 6 katlı inşaatın çatısında işçinin hiçbir güvenlik önlemi olmadan çalışması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 11:47
Karabük’te, Yeşil Mahalle Şehit Ateşe Reşat Bulvarı üzerinde yapımı devam eden 6 katlı bir binanın çatısında güvenlik önlemi alınmadan çalışma anları kaydedildi.

Olay anı cep telefonu ile görüntülendi

İnşaatta çalışan bir işçinin hiçbir güvenlik ekipmanı kullanmadan çatının kenarında temizlik yaptığı anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Görüntülerde, işçinin metrelerce yüksekte dengesini kaybetme riski olmasına rağmen çalışmaya devam ettiği açık şekilde görülüyor.

Tehlikeye dikkat çekildi

Çekilen görüntüler, iş güvenliği uygulamalarının önemini bir kez daha gündeme taşıdı. Olayla ilgili başka bir bilgiye yer verilmedi.

