Karabük'te Kontrolden Çıkan Otomobil Duvara, Direğe ve Ağaca Çarptı: 1 Yaralı

Kaza Ayrıntıları

Kaza, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı Bilim ve İnovasyon Merkezi mevkiinde meydana geldi. Enes Ö. idaresindeki 20 V 9914 plakalı otomobil, Karabük istikametine seyir halindeyken sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı ve önce duvara ardından direk ile ağaçlara çarptı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık Durumu

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

