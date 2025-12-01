Karabük'te Metruk Binada Yangın Hızla Söndürüldü

Karabük'te metruk binada yangın söndürüldü

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde sabah vakti panik

Karabük’te sabah saatlerinde metruk bir binada çıkan yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Kavaklıdere Caddesi üzerinde bulunan kullanılmayan binada meydana geldi. Alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı sonrası itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı.

İtfaiye ekipleri yoğun çaba göstererek yangını söndürdü; söndürme çalışmalarının ardından olay yeri inceleme ekipleri binada detaylı çalışma gerçekleştirdi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından, olası başka riskleri ortadan kaldırmak amacıyla Karabük Belediyesi'ne bağlı iş makinesiyle yanan metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı.

Yangının çıkış nedeni ve diğer detaylara ilişkin soruşturma ve incelemeler devam ediyor.

