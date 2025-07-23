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Karabük’te Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor, yerleşim yerleri tedbiren boşaltıldı.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 21:25
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 21:25
Karabük’te Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Karabük'te Ciddi Orman Yangını Başladı

Karabük Valiliği, Çavuşlar köyü Mezarlık mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Yangının etkisiyle bölgede oluşan yoğun duman, ekiplerin müdahalesini zorlaştırıyor.

Valilikten Açıklama

Valilikten alınan bilgiye göre, saat 14.42'de başlayan yangına, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra çevre illerden gelen 213 personel, 54 araç ve 2 helikopterle müdahale edildi. Valilik, yangının seyri doğrultusunda, yerleşim yerlerine yakın bölgelerin tedbir amacıyla boşaltıldığını açıkladı.

Ovacık İlçesindeki Yangın

Diğer yandan, Ovacık ilçesine bağlı Kışla köyü pazar yeri mevkisinde de saat 16.29'da bir orman yangını çıktığı bildirildi. Bu yangına yönelik olarak da 2 helikopter, 8 araç ve 46 personel ile müdahale edilmektedir. Ekipler, vatandaşların can güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını sürdürmektedir.

Valilik, sahada yürütülen çalışmaların yoğun ve koordineli bir şekilde devam ettiğini vurguladı.

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye...

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye...

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

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