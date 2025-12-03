Karabük'te Yolda Ölü Bulunan Genç Üniversite Öğrencisi Çıktı

100. Yıl Mahallesi'nde bulunan cesedin öğrencisi olduğu belirlendi

Karabük’te yolda ölü olarak bulunan Türkmenistan uyruklu gencin Koldash Syddykov olduğu ve Karabük Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 2. sınıf öğrencisi olduğu tespit edildi.

Olay, 100. Yıl Mahallesi Öğretmenler Sitesi mevkiinde meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşlar yerde hareketsiz yatan genci fark ederek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Koldash Syddykov'un kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı bildirildi.

KARABÜK'TE YOLDA ÖLÜ OLARAK BULUNAN TÜRKMENİSTAN UYRUKLU GENCİN KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ ÖĞRENCİSİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI.