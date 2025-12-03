Karabük'te Yolda Ölü Bulunan Genç Üniversite Öğrencisi Çıktı

Karabük'te yolda ölü bulunan Türkmenistan uyruklu Koldash Syddykov'un Karabük Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 2. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 13:42
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 13:42
100. Yıl Mahallesi'nde bulunan cesedin öğrencisi olduğu belirlendi

Karabük’te yolda ölü olarak bulunan Türkmenistan uyruklu gencin Koldash Syddykov olduğu ve Karabük Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 2. sınıf öğrencisi olduğu tespit edildi.

Olay, 100. Yıl Mahallesi Öğretmenler Sitesi mevkiinde meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşlar yerde hareketsiz yatan genci fark ederek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Koldash Syddykov'un kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı bildirildi.

