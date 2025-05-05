Karabük Üniversitesi, Öğrenci Toplulukları Destek Programında Türkiye Birincisi

Karabük Üniversitesi'nden Büyük Başarı

Karabük Üniversitesi, üniversite öğrenci topluluklarının projelerine destek sağlamak amacıyla uygulanan Öğrenci Toplulukları İşbirliği ve Destek Programı (ÜNİDES) çerçevesinde 113 proje ile Türkiye birinciliğini elde etti.

Rektör Kırışık’tan Açıklama

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen ÜNİDES programında Karabük Üniversitesi'nin 4 dönem sonunda kabul edilen proje sayısı bakımından Türkiye birinciliğini kazandığını söyledi.

Kırışık, bu başarının arkasında öğrenci kulüplerinin yoğun çalışmasının yattığını belirterek, "Uyumlu bir çalışmanın sonucu olarak bu başarı gerçekleşti. Hem öğrenci kulüplerimiz hem Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız, hem de diğer destekleyici kurumlar ile birlikte önemli bir başarı tablosu ortaya koyduk" şeklinde konuştu.

Proje Kültürü ve İşbirliği

Öğrencilerin bu programlarla birlikte proje yapma kültürü kazandığını ifade eden Kırışık, "Birlikte proje yapma, proje gerçekleştirme ve akıllarında bulunan kulüp olarak gerçekleştirmek istedikleri hayalleri bu projelerle hayata geçiriyorlar. Öğrencilerimiz bu süreçte işbirliği, takım çalışması ve diğer kurumlarla uyum içinde çalışma gibi önemli değerleri de kazanıyorlar" dedi.

Gelecek için Yenilikler

Öğrenci kulüplerinin ÜNİDES programlarına katılmaya devam edeceğini belirten Kırışık, "Yeniliklerle ve yeni projelerle öğrencilerimizin hayallerini hep birlikte hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu başarımızı sürdüreceğiz" diye ekledi.

Kırışık, bu çalışmalarda emeği geçen öğrenci kulüpleri, danışman hocalar ve destek sağlayan tüm kuruluşlara teşekkür etti ve özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bu kıymetli programı hayata geçirdiği için şükranlarını sundu.

Karabük Üniversitesi, üniversite öğrenci topluluklarının projelerine destek sağlamak amacıyla uygulanan Öğrenci Toplulukları İşbirliği ve Destek Programı'nda (ÜNİDES) 113 proje ile Türkiye birinciliğini elde etti.

Karabük Üniversitesi, üniversite öğrenci topluluklarının projelerine destek sağlamak amacıyla uygulanan Öğrenci Toplulukları İşbirliği ve Destek Programı'nda (ÜNİDES) 113 proje ile Türkiye birinciliğini elde etti.