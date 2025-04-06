Karabük Valisi Yavuz, Anadolu Ajansı'nın 105. Yılını Kutladı

Karabük Valisi'nden Anadolu Ajansı'na Anlamlı Kutlama

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Anadolu Ajansı(AA) kuruluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla özel bir kutlama gerçekleştirdi. Vali Yavuz, AA'nın Türk medyasında önemli bir yere sahip olduğuna vurgu yaptı.

Vali Yavuz'un Açıklamaları

Vali Yavuz, yaptığı açıklamada, "Anadolu Ajansı, ulusal ve uluslararası düzeyde doğru ve hızlı haber akışı sağlamasıyla bilinen köklü bir kurumdur. 105 yıllık geçmişiyle, Türk basının gelişimine büyük katkılarda bulunmuştur" dedi.

Ayrıca, Vali Yavuz, Anadolu Ajansı'nın gelecekte de aynı özveriyle çalışmalarına devam ederek, halkın bilgiye ulaşmasını sağlama görevini sürdüreceğine inandığını ifade etti.