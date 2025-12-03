Karabük Yenice'de Minibüs Motoruna Sıkışan Kedi Kurtarıldı
Yenice Belediyesi itfaiye ekipleri müdahalesiyle kurtarma operasyonu
Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı köyünde, park halindeki bir minibüsün motor bölümüne giren kedi, uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.
Merkez Mahallesi'nde, Erol Alagöz'e ait minibüsün motor kısmına sıkışan kediyi çıkarmayı başaramayan vatandaşlar, Yenice Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kediyi bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı.
Dar alanda sıkışan kedi, ekiplerin ve vatandaşların titiz müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı ve kurtarıldı.
