Karacasu'da Gıda Güvenliği İçin Denetimler Artırıldı

Yoğunlaştırılan Kontrollerin Detayları

Karacasu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, yüksek riskli gıda ürünlerine yönelik denetimlerini sıklaştırarak halk sağlığının korunması için kapsamlı kontroller gerçekleştirdi.

Bakanlık Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 81 ili kapsayan programı doğrultusunda yürütülen çalışmalarda, et, tavuk ve süt ürünleri gibi yüksek risk taşıyan hayvansal gıdaların satışa sunulduğu işletmeler ile toplu tüketim yerleri detaylı şekilde denetlendi.

Gıda Kontrol Görevlileri, işletmelerde ürünlerin son tüketim tarihlerini, muhafaza koşullarını, bozulma ve bulaşma risklerini ve hijyen standartlarına uygunluğunu tek tek inceledi.

Yapılan denetimlerde vatandaşların sağlığını tehdit edebilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı gerekli uyarılar yapılırken, mevzuata aykırı durumlara ilişkin işlemler başlatıldı.

Karacasu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yaptığı açıklamada, gıda güvenliği için düzenli kontrollerin süreceğini belirterek vatandaşların şüpheli durumlarda Müdürlüğe bildirimde bulunmalarını istedi.

