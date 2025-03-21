Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Türkiye'de ilk defa uygulanan proje ile Trabzon'da Jersey ineklerinin suni tohumlama işlemleri tamamen ücretsiz olacak.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 10:13
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 10:13
Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Geçtiğimiz günlerde Karadeniz Bölgesi'nden gelen müjdeli haber, hayvancılık sektöründe önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor. Ülkemizde ilk defa hayata geçirilecek bu çığır açan proje ile bölgedeki Jersey ırkı ineklerin suni tohumlama işlemleri tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Projeye Dair Detaylar

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün öncülüğünde başlatılan proje, sadece Trabzon’da uygulanacak. Uzun yıllardır düşüş gösteren bölge hayvancılığını yeniden canlandırmayı hedefleyen bu girişim, yerel belediyelerin iş birliği ile gerçekleşecek. Proje, hayvancılıkla uğraşan vatandaşların umutlarını da yeşerteceğe benziyor.

Jersey İneği Nedir?

Bu özel süt ineği ırkı, anavatanı İngiltere ve Fransa arasında yer alan Jersey adasından gelmektedir. Türkiye'ye ilk olarak 1958 yılında getirilmiş olan Jersey inekleri, özellikle Karadeniz Bölgesi'nde büyük bir ilgiyle karşılanmıştır. Sarımsı, açık kahverengi ve krem tonlarındaki tüyleriyle dikkat çeken Jersey inekleri, yağlı sütü ve mayalanan yoğurdunun lezzeti ile tanınmıştır.

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Trabzon İl Müdürü'nden Destek Açıklaması

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, projenin önemini belirten bir açıklamada bulundu. Kaplan, "Jersey'in de Doğu Karadeniz'de bütünleşen tarafı da bizim meralarımızdaki ot yapısı," diyerek, bölgenin coğrafi işaretli Tonya tereyağının temelinin bu çayırlardan alındığını vurguladı. Bu özelliğin tereyağına eşsiz bir aroma kattığını belirten Kaplan, dünya genelinde Tonya tereyağının diğerlerinden kolayca ayırt edildiğini de ifade etti.

Projenin Hedefleri

Bölgedeki süt veriminin düşmesi üzerine harekete geçen yetkililer, suni tohumlama yöntemi ile hayvan ıslahını gerçekleştirerek süt verimini artırmayı planlıyor. Kaplan, suni tohumlama işleminin dünyada en iyi erkek spermlerinin dişi hayvanlara nakledilmesi yoluyla uygulandığını açıklayarak, bu sayede başarıya ulaşmayı umuyor.

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