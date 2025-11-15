Karagöl Tabiat Parkı'nda Sonbahar Renkleri — Ankara Çubuk'ta Görsel Şölen

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı, sonbaharda çam, meşe, dağ kavağı ve ıhlamur ağaçlarıyla 22 kilometre uzaklıktaki ziyaretçilere renkli manzaralar sunuyor.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 10:19
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 10:20
Karagöl Tabiat Parkı'nda Sonbahar Büyüsü

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yer alan Karagöl Tabiat Parkı, sonbaharda ortaya çıkan renkli görüntülerle ziyaretçilerini büyülüyor.

Havadan Görüntü ve Konum

Dron ile havadan görüntülenen Karagöl, Çubuk ilçe merkezine 22 kilometre uzaklıkta bulunuyor; fotoğraf ve doğa tutkunları için ulaşımı kolay bir doğa kaçamağı sunuyor.

Ağaç Örtüsü ve Manzara

Park, içerisindeki çam, meşe, dağ kavağı ve ıhlamur ağaçları sayesinde hem yerel halkın hem de şehirden uzak doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor ve eşsiz bir manzara oluşturuyor.

