Karaiğdemir Barajı'nda su seviyesi kritik: Doluluk %5

Tekirdağ'da sulama ve içme suyunda alarm

Tekirdağ'da sulama ve içme suyu ihtiyacını karşılayan Karaiğdemir Barajı'nın su seviyesi, kuraklık nedeniyle hızla geriledi.

Barajın toplam kapasitesi 106 milyon metreküp olmasına rağmen, mevcut su hacmi 5 milyon metreküp olarak ölçüldü; doluluk oranı ise %5 seviyesine düştü.

Uzmanlar durumu, bölgedeki kuraklık ve aşırı sıcaklıklara bağlı buharlaşma ile ilişkilendiriyor. Barajda suyun çekildiği alanlarda çatlaklar, bazı adacıklar, çamur tabakası ve otlar gözlendi.

Barajın bu durumu, hem tarımsal sulama hem de içme suyu temini açısından bölgede endişeye yol açıyor.

