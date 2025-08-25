DOLAR
Karaiğdemir Barajı'nda su seviyesi kritik: Doluluk %5

Tekirdağ Karaiğdemir Barajı'nın doluluk oranı kuraklık nedeniyle 5 milyon m³'e gerileyerek %5 seviyesine düştü.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 13:13
Tekirdağ'da sulama ve içme suyunda alarm

Tekirdağ'da sulama ve içme suyu ihtiyacını karşılayan Karaiğdemir Barajı'nın su seviyesi, kuraklık nedeniyle hızla geriledi.

Barajın toplam kapasitesi 106 milyon metreküp olmasına rağmen, mevcut su hacmi 5 milyon metreküp olarak ölçüldü; doluluk oranı ise %5 seviyesine düştü.

Uzmanlar durumu, bölgedeki kuraklık ve aşırı sıcaklıklara bağlı buharlaşma ile ilişkilendiriyor. Barajda suyun çekildiği alanlarda çatlaklar, bazı adacıklar, çamur tabakası ve otlar gözlendi.

Barajın bu durumu, hem tarımsal sulama hem de içme suyu temini açısından bölgede endişeye yol açıyor.

Tekirdağ'da sulama ve içme suyu ihtiyacının karşılandığı Karaiğdemir Barajı'nın su seviyesi yüzde 5'e düştü.

