Karaman'da 10 Kişi Tutuklandı — Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi

Karaman'da 10 kişi tutuklandı

Uygulama ve gözaltılar

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde yürütülen asayiş uygulamaları aralıksız devam ediyor. Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla son 1 haftada gerçekleştirilen uygulamalarda 2 bin 694 kişi sorgulandı.

Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalanarak tutuklandı.

Trafik denetimleri

Trafik uygulamalarında ise alkollü araç kullanan 13 kişi, ehliyetsiz ve yetersiz ehliyeti olan 26 kişi ile kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 13 kişi hakkında para cezası uygulandı. 52 araç trafikten men edilirken, 17 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Ele geçirilen malzemeler

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kuru sıkı tabanca, 30 adet kesici-delici alet, 4 adet tabanca fişeği ve 69 gram metamfetamin ele geçirildi.

