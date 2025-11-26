Karaman'da 3.79 Promil Alkollü Elektrikli Bisiklet Sürücüsü: 'Çok çirkin çıkmışım'

Karaman'da elektrikli bisiklet sürücüsü yayaya yol veren araca arkadan çarparak 3.79 promil alkollü çıktı; cihazdaki fotoğrafını beğenmeyip "Çok çirkin çıkmışım" dedi.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 01:05
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 01:05
Kaza ve ilk müdahale

Kaza, akşam saat 21.00 sıralarında Üniversite Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Ş. (24) idaresindeki elektrikli bisiklet, yaya geçidinde yayalara yol vermek için duran E.H.K. yönetimindeki 70 DS 040 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü yola savruldu, otomobilin arka lastiği patladı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini reddeden R.Ş., daha sonra polis tarafından alkol muayenesine tabi tutuldu.

Alkol ölçümü ve sürücünün tepkisi

Polisin yaptığı ölçümde sürücünün 3.79 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkol ölçüm cihazında çekilen fotoğrafını beğenmeyen R.Ş., polise "Çok çirkin çıkmışım" dedi. Rahat tavırları ve bu sözleriyle dikkat çeken sürücüye çeşitli maddelerden toplam 27.944 lira idari para ceza uygulandı.

R.Ş., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, elektrikli bisikleti çekiciyle otoparka götürüldü.

Otomobil sürücüsünün anlattıkları

Otomobil sürücüsü, kazayı anlatırken gazeteciye şu ifadeleri kullandı: "Kaza güm geldi, sonra bum, bum oldu. Yayaya yol vermek için durduk. Arkadan geldi ve bizim araca çarptı sonra çocuğu önümüzde gördük. Lastiği yardı keşke patlasa daha iyiydi".

