Karaman'da Jandarma Operasyonu: 148 Tarihi Sikke, Uyuşturucu ve 10 Tutuklama

20-27 Kasım uygulamalarında jandarma 148 tarihi sikke, uyuşturucu ve silah ele geçirdi; 35 aranan kişiden 10'u tutuklandı.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 12:33
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 12:33
20-27 Kasım tarihlerinde yapılan uygulamalarda çok sayıda suç unsuru ele geçirildi

Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yürüttüğü uygulamalarda çok sayıda tarihi eser ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca aranan şahıslara yönelik çalışmalar da sonucunu verdi.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, 20-27 Kasım tarihlerinde JASAT başta olmak üzere asayiş ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamalarda toplam 15 bin 685 kişi sorgulandı. Bu denetimler sonucu 35 kişinin çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi ve yakalananlardan 10 kişi tutuklandı.

Denetimlerde ele geçirilen suç unsurları arasında 142 gram kenevir, 79 gram esrar, 2 adet ruhsatsız tabanca, 148 adet tarihi sikke ve muhtelif kazı malzemeleri yer aldı.

Jandarma yetkilileri, huzur ve güven ortamının devamını sağlamak amacıyla denetim ve uygulamaların kararlı ve kesintisiz bir şekilde sürdürüleceğini bildirdi.

