Karaman'da Kontrolden Çıkan Otomobil Yayaya Çarptı: 68 Yaşındaki Kadın Yaralandı

Kaza ve İlk Bilgiler

Kaza, Çeltek Mahallesi 402. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.H. idaresindeki 70 AAP 240 plakalı Fiat marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan otomobil, o esnada sokakta yürüyen 68 yaşındaki S.U. isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın yaralanırken, araç kaldırıma çıkarak durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı S.U., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

