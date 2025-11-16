Karaman’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Urgan Mahallesi 1993. Sokak'ta minibüs ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı; yaralılar Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 12:36
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 12:36
Urgan Mahallesi 1993. Sokak'ta kaza

Karaman’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Urgan Mahallesi 1993. Sokak üzerinde bulunan kavşakta gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, E.D. yönetimindeki 70 M 0153 plakalı yolcu minibüsü ile S.N. idaresindeki 70 DL 216 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil kaldırıma çıkarak bir trafik levhasını devirdi.

Kazada otomobil sürücüsü S.N. ile araçta yolcu olarak bulunan G.B. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansta ilk müdahalelerinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

