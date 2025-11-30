Karaman'da Takla Atan Otomobil Ters Döndü: 2 Yaralı

Karaman Hamidiye Mahallesi'nde 21.30'da kontrolden çıkan 70 AAP 631 plakalı otomobil takla atıp ters döndü; sürücü N.Y.Ç. ile S.N.K. yaralandı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 00:55
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 00:55
Hamidiye Mahallesi Sanayi Caddesi'nde akşam vakti kaza

Karaman'da kontrolden çıkan bir otomobilin takla atarak ters dönmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, akşam saat 21.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, N.Y.Ç. idaresindeki 70 AAP 631 plakalı Fiat marka otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki betona menfeze çarptı ve daha sonra takla atarak ters döndü.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan S.N.K. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılara ilk müdahale yapıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polisin yaptığı incelemenin ardından otomobil çekiciyle yoldan kaldırıldı ve olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

