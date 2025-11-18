Karataş Gölü Kurudu: Burdur'da 122 Kuş Türü ve 12 Balık Türü Tehlikede

Karataş Gölü kurudu: Bölge ekolojisi ve geçim kaynakları zarar gördü

Karataş Gölü, Burdur'un Karamanlı ilçesinde yer alıyor ve bağlantılı olduğu kaynak ve akarsularla birlikte 12 çeşit balık türüne ev sahipliği yapıyordu. Bölge, birçok kuş türü için hayati önem taşırken, gölde 122 çeşit kuş türünün yaşadığı kaydediliyordu. Eskiden çok sayıda flamingo, boz kaz, karabatak, angıt, ördek türü ve çeşitli kıyı kuşu bu sulak alanda görülüyordu; ancak son yıllarda artan kuraklık Karataş Gölü'nü kuruttu.

Çevre köyler için önemli bir gelir kaynağı olan göl, artık yerini kurumuş topraklara bıraktı. Önceden göl çevresinde yaşayan ve çalışanlar dahil olmak üzere 50-100 kişiye ekmek sağlayan alan, son yıllarda yaşanan susuzlukla birlikte işlevini yitirdi. Bugün göl yatağı hayvanların otlama alanına dönmüş durumda.

Yerel tanıklık

Mürseller köyünden Osman Akın (56), gölün sularının olduğu günleri şöyle anlattı:

"Göl çok doluydu. 15 yıl balıkçılık yaptım. Burada sazan, levrek balıkları vardı. Onların avcılığını yaptım. Aynı zamanda gölde ördek, kaz, Sakarmeke gibi kuşlarda boldu. Hepsi çoktu ama şimdilerde kurudu. Göl 2-3 yıl içerisinde kurudu. Kuraklık oldu, toprak yarıldı. Şimdi balıkların olduğu yerde hayvanlar geziyor. Çok üzgünüz göl kuruduğu için. Göl 50-100 kişiye ekmek parası çıkartıyordu. Çevre göllerden gelerek burada çalışanlar oluyordu. Eskiden buralar çok iyiydi. Göl etraftaki köyler için gelir kaynağıydı. Şimdi sadece hayvanlar otluyor. Onlar haricinde de hiçbir canlı yok. Kurak bir bölge oldu" dedi.

Karataş Gölü'nün kuruması, bölge biyolojik çeşitliliği ve kıyı köylerinin ekonomik yaşamı açısından ciddi bir kayıp oluşturuyor.

