Karayip Denizi'nde 7,6 Büyüklüğündeki Deprem Sonrası Hasar Bildirilmedi

Karayip Denizi'nde 7,6 Şiddetinde Deprem

Karayip Denizi'nde meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki deprem, çevre kıyı ülkeler tarafından kaydadeğer bir hasar veya can kaybı ile sonuçlanmadı. Depremin ardından ulusal basında yer alan haberlere göre, Meksika, Honduras, Porto Riko ve Küba gibi ülkelerin yetkilileri, herhangi bir kayıp yaşanmadığını duyurdu.

Meksika'dan Uyarı

Meksika'nın güneydoğusundaki Quintana Roo Eyaleti Valisi Mara Lezama, tsunami olasılığına karşı halkı uyaran açıklamalar yaptı. Ayrıca, Porto Riko Ulusal Hava Servisi, deniz seviyesinde dalgalanmaların gözlemlendiğini belirterek, Porto Riko ile Virgin Adaları için tsunami riskinin devam ettiğini ifade etti.

Dominik Cumhuriyeti'nde Güvenlik Önlemleri

Dominik Cumhuriyeti’ne bağlı Acil Durum Operasyon Merkezi (COE) Direktörü Juan Manuel Mendez, kıyı bölgelerinde yaşayan halka yüksek ve güvenli yerlere taşınmaları ve plajları kullanmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Depremin Detayları

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin yerel saatle 18.23'te, Cayman Adaları’ndaki George Town'un yaklaşık 200 kilometre güneybatısında meydana geldiğini açıkladı.