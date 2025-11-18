Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Hayri Alıcı Gaziantep Özel Hatem Hastanesi'nde

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi, kadrosuna Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Hayri Alıcı'yı dahil etti. Dr. Alıcı, Kasım 2025 itibarıyla Hatem Hastanesi'nde mesleki çalışmalarına devam ediyor.

Eğitim ve kariyer

1983 yılında Gaziantep'te doğan Dr. Mehmet Hayri Alıcı, 2008 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Kardiyoloji ihtisasını 2013 yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı'nda tamamladı.

Uzmanlık alanları

Dr. Alıcı'nın tıbbi ilgi ve uzmanlık alanları arasında şunlar yer alıyor: akut koroner sendrom yönetimi, kalp yetmezliği, ritim bozuklukları (aritmiler), hipertansiyon ve metabolik kalp hastalıkları, holter ve tansiyon takibi, gebelikte kalp hastalıkları takibi, psikiyatrik hastalıklarda kalp hastalıkları takibi, önleyici kardiyoloji ve yaşam tarzı değişiklikleri, sporcu kalbi değerlendirmesi, kalp sağlığında beslenme ve egzersiz yaklaşımları, modern kardiyovasküler tedavi teknolojileri, yapay zeka destekli ileri kalp değerlendirmesi.

Akademik faaliyetler ve dil

Mesleki İngilizceye hakim olan Dr. Mehmet Hayri Alıcı, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok kongre, kurs ve eğitim programına katıldı.

GAZİANTEP ÖZEL HATEM HASTANESİ, KARDİYOLOJİ UZMANI DR. MEHMET HAYRİ ALICI’YI KADROSUNA DAHİL ETTİ.