Karlıova Beyaza Büründü: Bingöl'de Kar Etkili Oldu

Karlıova Beyaza Büründü

Bingöl'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

Bingöl'ün Karlıova ilçesi, gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla beyaza büründü.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından, Bingöl merkezde yağmur etkili olurken, sıcaklığın düşmesiyle yüksek kesimlerde kar kendini gösterdi.

Gece boyunca devam eden yağışın ardından sabah uyanan vatandaşlar, Karlıovayı kaplayan beyaz örtüyle karşılaştı.

Vatandaşlar kısa sürede kış manzarasıyla karşılaşırken, yetkililer olası etkiler ve ulaşım için dikkatli olunması çağrısında bulundu.

