Kars Barajı 'Yeni Kuş Cenneti' Oldu

Türkiye’nin önemli sulak alanlarından biri haline gelen Kars Baraj Gölü, göçmen kuşların vazgeçilmez geçiş ve dinlenme noktası olarak öne çıkıyor. Kış öncesi ve bahar aylarında yüzlerce kuş türü barajda konaklayıp besleniyor.

Göç Yolu ve Barajın Rolü

Daha önce bölgenin önemli kuş gözlem alanlarından olan ancak kuraklık nedeniyle suyu çekilen Kuyucuk Gölü'nü terk eden yaban hayatı, yeni rotasını Kars Baraj Gölü'ne çevirdi. Yeterli su seviyesi ve sunduğu besin imkanları sayesinde baraj, yüzlerce su kuşu için adeta bir sığınak hâline geldi.

Türler ve Gözlemler

Pelikanlar, Karabatak, Yeşilbaş Ördek, Su Çulluğu, Martı ve Angıt başta olmak üzere çok sayıda göçmen kuş türü barajda görüldü. Kuşlar burada uzun göç yolculukları öncesinde hem besin depoluyor hem de güvenli bir ortamda dinleniyor.

Görseller ve Önemi

Baraj gölündeki kuşlar, dron ile havadan görüntülendi. Bu görüntüler, bölgenin sadece enerji ve sulama amaçlı değil, aynı zamanda bölgesel biyoçeşitliliği koruyan büyük bir yaşam alanı olduğunu gösteriyor. Dinlenen ve karınlarını doyuran kuşlar daha sonra sıcak yerlere göç etmeye devam ediyor.

