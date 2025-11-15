Kars'ta Muhtar Ersoy Ekinci'den Örnek Ağaçlandırma: Kayaköprü'ye Bin Çam Fidanı

Kars Akyaka Kayaköprü muhtarı Ersoy Ekinci, mezarlık ve köy girişlerine bin çam fidanı dikerek ağaçlandırma seferberliği başlattı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 13:09
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 13:09
Kars'ta Muhtar Ersoy Ekinci'den Örnek Ağaçlandırma: Kayaköprü'ye Bin Çam Fidanı

Kars'ta muhtardan örnek davranış: Kayaköprü köyü ağaçlandı

Akyaka Kayaköprü'de muhtar öncülüğünde geniş çaplı seferberlik

Kars’ın Akyaka ilçesi Kayaköprü köyü muhtarı Ersoy Ekinci, köy mezarlığı ve köyün giriş çıkışlarını kapsayan kapsamlı bir ağaçlandırma seferberliği başlattı.

Muhtar Ekinci, başlattığı çalışmada bin çam fidanı ekimi yaparak köyde çevre bilinci oluşturmayı hedefledi. Çalışmaların ilk adımı olarak köy mezarlığının bahçe duvarını onardıklarını belirten Ekinci, ardından mezarlık ile çevresinin fidanlarla donatıldığını söyledi.

Ekinci, "Köyümüzün mezarlığının bahçe duvarını onardık, şimdi ise mezarlığı ağaçlandırıyoruz. Tüm ölenlerimize Allah rahmet eylesin" şeklinde konuştu.

Başlatılan fidan dikimi köylüler tarafından memnuniyetle karşılandı; seferberlik, dikilen fidanlara can suyu verilmesiyle tamamlandı. Bu girişim, hem köyün geleceğine yeşil bir miras bırakması hem de yerel çevre bilincinin artması açısından önem taşıyor.

Kayaköprü'deki bu örnek girişim, benzer köylerde de ağaçlandırma çalışmalarına ilham verecek nitelikte.

