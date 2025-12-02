Kars'ta Öğrencilere Polislik Mesleği Tanıtıldı

Kars'ta Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte polislik mesleği, birim görevleri, eğitim ve ekipman tanıtıldı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 12:47
Kars'ta, lise öğrencilerine polislik mesleğini tanıtmak amacıyla kapsamlı bir bilgilendirme etkinliği düzenlendi. Etkinlikte polis ekipleri mesleğin yapısı, görev alanları ve mesleğe hazırlık süreci hakkında detaylı bilgi verdi.

Ziyaret ve sunum

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ziyarette Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya gelindi. Polisler, öğrencilere polis olabilmek için gerekli şartlar, alınan eğitimler, günlük çalışma düzeni ve teknolojinin emniyet hizmetlerindeki rolünü aktardı.

Sunumda ayrıca trafik, asayiş ve toplum destekli polislik gibi birimlerin görevleri örnek olaylarla anlatıldı.

Soru-cevap, gösterim ve yönlendirme

Etkinlik sırasında ekipler, öğrencilerin yönelttiği soruları yanıtlayarak merak edilen konulara açıklık getirdi. Günün sonunda polis araçları ve kullanılan ekipmanlar öğrencilere tanıtıldı ve mesleğe ilgi duyan gençlere yönelik yönlendirmeler yapıldı.

Eğitimin önemi ve devamı

Yetkililer, bu tür bilgilendirme çalışmalarının öğrencilerin meslek seçiminde bilinçlenmesine katkı sağladığını vurgulayarak benzer eğitim faaliyetlerinin devam edeceğini bildirdi.

Etkinlik sonunda öğrencilere dolandırıcılık türleriyle ilgili broşür dağıtıldı ve polis logolu anahtarlık hediye edildi.

