Kars'ta Yüksek Kesimlere Kar Yağışı Etkili Oldu

Kars'ta soğuk hava yüksekleri beyaza bürüdü; Arpaçay'a bağlı Bozyiğit köyünde kar örtüsü oluştu, sıcaklık sıfırın altında 4 dereceye indi. Meteoroloji uyardı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 08:45
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 08:45
Kars'ta yüksek kesimlerde kar etkili oldu

Son günlerde etkili olan soğuk hava Kars'ta yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Yağış, çevreyi beyaz örtüyle kapladı ve vatandaşlar etkileyici görüntüler kaydetti.

Bozyiğit köyü beyaza büründü

Arpaçay ilçesine bağlı Bozyiğit köyü sabah saatlerinde yağan karla beyaz örtüye kavuştu. Bölgede ölçülen hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceye düştü. Kar yağışı, köyde yaşayan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Meteoroloji uyarısı ve hava tahmini

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre; Kars'ta havanın çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ile yer yer kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan kent genelinde sıcaklıklar hissedilir derecede düştü. Kentte gece eksi 4, sabah ise hava sıcaklığı 3 derece olarak ölçüldü.

