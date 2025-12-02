Kartal Anadolu Adliyesi Önünde Aile Kavgası: Kadın Saçından Sürüklendi, Vatandaş Darp Edildi

Olayın Detayları

Olay, Kartal Anadolu Adalet Sarayı önünde gündüz saatlerinde meydana geldi.

İddiaya göre, adliyenin otopark kısmında iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı; bu sırada bir vatandaş uzun süre boyunca yumruklandı.

Kavga esnasında bir kadın da, başka bir kadın tarafından saçlarından tutularak yerlerde sürüklendi.

Taraflar, çevredeki vatandaşların müdahalesinin ardından güçlükle ayrıldı.

