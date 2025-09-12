Kartalkaya'da 78 Çarşafla Farkındalık: Grand Kartal Otel Faciasına Tepki

Yangında yaşamını yitiren 78 kişi için sembolik eylem

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak'ta meydana gelen Grand Kartal Otel yangınında 78 kişi'nin yaşamını yitirdiği, 133 kişi'nin yaralandığı faciada eşi Ceren ve kızı Lalin Doğan'ı kaybeden Rıfat Doğan, dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir eylem gerçekleştirdi.

Doğan, farkındalık oluşturmak için Paşaköy Mahallesi'nde kayınpederine ait şirket tarafından kaba inşaatı tamamlanan iki binanın camlarından, yangında hayatını kaybeden 78 kişi anısına tam 78 çarşaf sarkıttı.

İki binaya ayrıca, yangında yaşamını yitiren aileler tarafından kurulan "Başka Canımız Yok" Platformuna ait pankartlar ile 78 kişinin isimleri ve "İhmal Değil Olası Kast" yazılı pankartlar asıldı. Eylem, facianın sorumlularına ve yetkililere dikkat çekme amacı taşıyor.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak'ta 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınında eşi Ceren ve kızı Lalin Doğan'ı kaybeden Rıfat Doğan'ın girişimiyle, farkındalık oluşturmak amacıyla 2 binanın camlarından 78 çarşaf sarkıtıldı.