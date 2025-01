Kartalkaya Yangını: Aşçı Mustafa Serbest'in Tanıklığıyla Cehennem Gibi Gece

Kartalkaya Yangını: Aşçı Mustafa Serbest'in Tanıklığı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin can verdiği otel yangınından kurtulan aşçı Mustafa Serbest, yaşanan korkunç olayın akıllardan çıkmayacak izlerini anlattı. Yangından sonra ailesinin İzmir'in Selçuk ilçesindeki evine dönen 26 yaşındaki Serbest, yaşadığı dehşeti gözyaşlarıyla ifade etti.

Yangın Anı ve Korku Dolu Anlar

Grand Kartal Otel'de 3 yıldır kış sezonunda aşçılık yapan Serbest, yangın gecesi odasında uyandığında arkadaşının kendisini paniğe kapılarak uyandırdığını aktardı. Saatin 02.45-03.00 civarı olduğunu hatırlatan Serbest, "'Yangın var' diye bağırışlar vardı. Çıktığımızda her taraf dumandı. Panikle ne yapacağımızı şaşırdım. O kadar dumanlıydı ki nefes alamıyorduk, gözlerimiz görmüyordu. Ben kendim elleyerek çıktım, az çok yolu bildiğim için," dedi.

Serbest, garaj kapısını açmaya çalışırken, yaklaşık 15-20 kişiyle birlikte hareket ettiklerini ifade etti. Yangın 03.30'da dışarı çıktığında otelin alevler içinde olduğunu belirtti.

Yetersiz Yangın Önlemleri Tepen Kadar Önemli

Yangın merdiveninin kapısının tahtadan yapıldığını belirten Serbest, oteldeki yangın önlemlerinin yetersiz olduğunu savundu. "Otelde yangın dedektörü vardı ama çalışmıyordu. Yangın tüpü görmedim sayılır. Bir bildiğim kadarıyla aşçıbaşının ofisinin önünde vardı. Başka hiç görmedim. Sulama sistemi yoktu otelde. Uyarı levhaları vardı ama ışıklandırması yetersizdi," şeklinde konuştu.

Sonuç ve Büyük Üzüntü

Mustafa Serbest, bir daha Kartalkaya'ya gitmek istemediğini de vurgulayarak, "Ben ölmediğime pişmanım. O çığlığı duysanız... Kendi babası çocuğunu atıyor. Can pazarıydı orası. Çığlık çığlığaydı her taraf. Yardım edemiyorsun, sadece bakabiliyorsun. Edebildiğin kadar ettin ama daha fazlasını yapamıyorsun. Her taraf dumandı. Cehennemi yaşadık," dedi.

